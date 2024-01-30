Губернатор Подмосковья рассказал о выходе более 100 новых автобусов на маршруты с начала года

Умерла звезда СССР Вероника Круглова Тесты Брэд Питт внезапно помолодел Игры Сонник

Топ новостей недели

Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близостьВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много кровиПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой ШепелеваРазвелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера ТарзанаВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Лента новостей

Вторник 30 января

21:23О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 21:09Потеряет все: растранжирившая миллионы Маркл оказалась в критической ситуации 20:03Угроза для закрытия бизнеса: вскрылись долги Алсу перед налоговой 19:28"Разбила лоб": заболевшая Гузеева рухнула на кафель 18:57Сенсация: стало известно о родстве известного актера с королем Великобритании 18:19Знаете ли вы фильм "Кавказская пленница"? Тест ко дню рождения Леонида Гайдая 17:50Пока вся страна работает: как выглядят звездные дамы на отдыхе 17:20"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России 16:41В тайской камере на 80 мест: задержанных участников "Би-2" не пускают на свободу 16:20Волочкову обвиняют в надругательстве над российским флагом – видео 15:51Как Газманов: проблемы со здоровьем подкосили известного артиста 15:49Прислали 13 рублей: семья Баталова не получила похищенные мошенниками 20 млн 14:34Покрывшаяся пятнами Собчак рухнула на кухне после приступа 13:17"Приходи, сниму трусы": погрязшая в долгах вдова Грачевского пошла на отчаянный шаг 12:31"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского 12:02Привела друга: молодая жена Прилучного предпочитает втроем 11:03Будущий SHAMAN? Юный участник "Голоса" покоряет Москву 10:35Погубил рак: россияне оплакивают знаменитого музыканта 10:01Навка о возвращении в большой спорт: Хватит терпения 08:21Хватит ли молодой жене на новые тити? Сбежавший Цекало дешево продал коттедж в России 07:44"Звездная" поддержка не помогла: Камила Валиева дисквалифицирована 06:56Мошенники "обули" мастера: Дмитрий Певцов лишился денег 06:28Так ли полезна гречка: диетолог развеял главные мифы о крупе 05:53Не помогли ни деньги, ни связи: где сейчас блогер Шабутдинов 03:54Хотела встать и упала: как провела последние минуты жизни Вероника Круглова 03:23Старается держаться: Алла Довлатова приходит в себя после операции 02:06Раскрыт секрет сохранения здоровья мозга у пожилых людей 01:47Проблемы со сном и раздражительность: от какого напитка лучше отказаться навсегда 21:23Ей точно 46? Плетнева поразила россиян внешностью юной девочки 19:35Бритни Спирс обратилась к Джастину Тимберлейку после обвинений в изменах 17:34"Есть мечта, но смерть неотвратима": слова Розенбаума пронзают до дрожи 16:42Показала живот: Клава Кока не стала скрывать правду на фоне слухов о беременности 16:25Возмутившему российских звезд певцу SHAMAN нашли замену 15:3010 спален и огромный бассейн: Цекало продал роскошный особняк в Подмосковье 14:58"Чеши в Сочи": выпивающую Поргину погнали из Болгарии 13:29Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи 12:41"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей 12:00Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак 11:30Финита ля комедия: Суд наказал Волочкову за вульгарное поведение 10:49Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине 10:00"Весь в хозяина": Буйнов показал видео с домашним любимцем 09:30Поплавская натравила на Орбакайте разъяренную толпу 07:35Актер Руденко вернулся на сцену после удивительной находки в трусиках 06:51Фильм "Мастер и Маргарита" стал лидером проката за первые выходные 06:22Леон Кемстач не стал скрывать образ женщины своей мечты 05:40Болезнь проявлялась давно: раскрыта неприглядная правда о Пугачевой 04:24Угрызений совести не чувствовал: Олешко рассказал о сложном выборе 03:46Она намного хуже Блиновской: всплыли неприятные подробности работы коуча Тлиашиновой 02:48Раскрыта неочевидная причина отмены концертов российских иноагентов за рубежом 02:12Диетолог Дюваль: куриные яйца можно заменить другими продуктами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Губернатор Подмосковья рассказал о выходе более 100 новых автобусов на маршруты с начала года

Губернатор Подмосковья рассказал о выходе более 100 новых автобусов на маршруты с начала года
94

С начала года "Мострансавто" вывело более 100 новых автобусов на маршруты в Московской области, власти региона намерены каждый год закупать более 1000 таких транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Подмосковья во время проверки работы Видновского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП).

«Балашиха, Ленинский, Химки, ряд других городских округов требует усиления по подвижному составу. Наша задача – каждый год закупать более 1000 автобусов. В 2023-м приобрели 1300, в этом планируем еще 1100. Мы прекратили покупать автобусы малого класса – жителям они не нравятся. Поэтому сейчас поставляем только среднего и большого классов», – подчеркнул Воробьев.

В этом году в Видновское ПАТП планируют поставить порядка 30-40 новых транспортных средств. При этом средний возраст автобуса в парке предприятия составляет 5 лет.

Отмечается, что водителям компании «Мострансавто» региональные власти также предоставляют месячные компенсации (9 тыс. рублей в месяц) за аренду жилья в качестве альтернативы общежитию.

Средняя зарплата таких работников в Подмосковье превышает 100 тыс. рублей, а водителям из других регионов дают материальную помощь в первые три месяца. Кроме того, водителям предоставляется сезонная форменная одежда, отпуск продолжительностью до 42 дней, а также путевки на летний отдых для детей.

30 января 2024, 21:21
Фото: Антон Чернов

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты
Подмосковные ветераны, участвовавшие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и пережившие блокаду, награждены почетными знаками "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области. При этом ветераны также получили региональную выплату в размере 3 тысячи рублей и федеральную – в размере 50 тысяч рублей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Жители Подольска начали получать тепло после аварии на котельной

Жители Подольска начали получать тепло после аварии на котельной
В микрорайоне Климовск Подольска уже к вечеру появились тепло и горячая вода, отключенные после гидравлического удара из-за скачка напряжения на теплосетях котельной патронного завода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья. Авария привела к утечкам в нескольких местах, что в свою очередь вызвало ограничение подачи тепла в 173 многоквартирных дома, а также Подольскую областную клиническую больницу.

В Башкирии по инициативе БСК откроют образовательную площадку нового формата

В Башкирии по инициативе БСК откроют образовательную площадку нового формата
Будущее начинается сегодня: Площадку образовательной среды нового формата откроют в Башкирии. Центр компетенций будущего объединит под своей крышей музеи, интерактивную зону, кинотеатр и классы “виртуальной реальности”.

Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России

Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России
Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФсоставил рейтинг, целью которого является внедрение успешных практикприменения искусственного интеллекта во всех российских регионах. «Искусственный интеллект развивается семимильными шагами, и наша основная задача – сделать так, чтобы технологии служили людям, приносили пользу.

В Балашихе начали строить вентиляционный завод за 1,2 млрд рублей

В Балашихе начали строить вентиляционный завод за 1,2 млрд рублей
Российский производитель "ГалВент" приступил к строительству завода в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья. Объем инвестиций в проект составит 1,25 млрд рублей, а завод начнет свою работу уже в 2025 году, чем обеспечит 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

Выбор читателей

28/01Вск"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы 30/01Втр"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского 29/01Пнд"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей 29/01ПндБолезнь проявлялась давно: раскрыта неприглядная правда о Пугачевой 29/01ПндЕсть или выбросить? Раскрыто настоящее влияние киви на организм человека 29/01Пнд"Чеши в Сочи": выпивающую Поргину погнали из Болгарии