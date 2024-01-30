Губернатор Подмосковья рассказал о выходе более 100 новых автобусов на маршруты с начала года

«Балашиха, Ленинский, Химки, ряд других городских округов требует усиления по подвижному составу. Наша задача – каждый год закупать более 1000 автобусов. В 2023-м приобрели 1300, в этом планируем еще 1100. Мы прекратили покупать автобусы малого класса – жителям они не нравятся. Поэтому сейчас поставляем только среднего и большого классов», – подчеркнул Воробьев.
В этом году в Видновское ПАТП планируют поставить порядка 30-40 новых транспортных средств. При этом средний возраст автобуса в парке предприятия составляет 5 лет.
Отмечается, что водителям компании «Мострансавто» региональные власти также предоставляют месячные компенсации (9 тыс. рублей в месяц) за аренду жилья в качестве альтернативы общежитию.
Средняя зарплата таких работников в Подмосковье превышает 100 тыс. рублей, а водителям из других регионов дают материальную помощь в первые три месяца. Кроме того, водителям предоставляется сезонная форменная одежда, отпуск продолжительностью до 42 дней, а также путевки на летний отдых для детей.