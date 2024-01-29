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Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты
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Подмосковные ветераны, участвовавшие в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и пережившие блокаду, награждены почетными знаками "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

При этом ветераны также получили региональную выплату в размере 3 тысячи рублей и федеральную – в размере 50 тысяч рублей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Отмечается, что самым старшим блокадником Подмосковья является Ксения Обухович из Королева – в этом году женщине исполнилось 105 лет.

Стоит добавить, что с декабря прошлого года пережившим блокаду Ленинграда людям предоставляется бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Они также имеют бесплатную возможность взять с собой сопровождающего.

29 января 2024, 19:52
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Жители Подольска начали получать тепло после аварии на котельной

Жители Подольска начали получать тепло после аварии на котельной
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