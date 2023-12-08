В Балашихе начали строить вентиляционный завод за 1,2 млрд рублей

Российский производитель "ГалВент" приступил к строительству завода в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья.

Объем инвестиций в проект составит 1,25 млрд рублей, а завод начнет свою работу уже в 2025 году, чем обеспечит 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

На данный момент на площадке проводятся работы по нулевому циклу и заливке монолитных фундаментов производственного здания, пояснила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

При этом участок для строительства предоставлен компании на льготных условиях по программе «Земля за 1 рубль», добавила Зиновьева.

Это соответствует задачам импортозамещающего проекта «ГалВент», подписавшей соглашение о сотрудничестве с министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья на ПМЭФ, подчеркнула министр.

Отмечается, что в Балашихе «ГалВент» будет специализироваться на производстве воздуховодов, воздухорегулирующих устройств, шумоглушителей, вентиляционных фильтров, а также оборудования для вентиляционных систем.

Уточним, что «ГалВент» является крупнейшим российским предприятием – производителем систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.