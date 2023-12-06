Рабочие профессии стали особенно популярными в Подмосковье

По данным министерства социального развития Подмосковья, в регионе представлено более 89 тысяч трудовых вакансий.

Наиболее востребованными среди подмосковных работодателей остаются именно рабочие профессии, также регионе в доступны необычные вакансии – сукновал, лингвист, шкипер, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

При этом Болатаева отметила, что количество предложений от работодателей постепенно увеличивается, но в числе наиболее востребованных остаются операторы станков, токари и фрезеровщики.

Кроме того, в общей сложности в сфере производства региона сегодня доступно 38 тысяч рабочих мест, и в настоящее время приходится восемь вакансий на одного безработного.

Важно отметить, что для получения услуг и консультаций по вопросам трудоустройства жители региона могут воспользоваться электронным порталом.