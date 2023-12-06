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Среда 6 декабря

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Рабочие профессии стали особенно популярными в Подмосковье

Рабочие профессии стали особенно популярными в Подмосковье
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По данным министерства социального развития Подмосковья, в регионе представлено более 89 тысяч трудовых вакансий.

Наиболее востребованными среди подмосковных работодателей остаются именно рабочие профессии, также регионе в доступны необычные вакансии – сукновал, лингвист, шкипер, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

При этом Болатаева отметила, что количество предложений от работодателей постепенно увеличивается, но в числе наиболее востребованных остаются операторы станков, токари и фрезеровщики.

Кроме того, в общей сложности в сфере производства региона сегодня доступно 38 тысяч рабочих мест, и в настоящее время приходится восемь вакансий на одного безработного.

Важно отметить, что для получения услуг и консультаций по вопросам трудоустройства жители региона могут воспользоваться электронным порталом.

6 декабря 2023, 13:34
Фото пресс-службы министерства социального развития Московской области

Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском

Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском
Введение в эксплуатацию котельной в поселке Майдарово является частью масштабной программы модернизации теплоснабжения при поддержке "Газпром теплоэнерго Московской области". «Сейчас мы в одном из небольших поселков (но для нас каждый поселок важен), чтобы запустить котельную.

Министр ЖКХ России высоко оценил работу Подмосковья в строительной сфере

Министр ЖКХ России высоко оценил работу Подмосковья в строительной сфере
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин выразил признательность Московской области за успешное сотрудничество и активное участие в восстановлении новых регионов. Файзуллин подчеркнул, что в регионе эффективно ведется работа по строительству как индивидуального, так и многоквартирного жилья, отметив, что планы области перевыполняются ежегодно.

Геопортал Подмосковья с момента запуска обработал 14,5 миллиона обращений

Геопортал Подмосковья с момента запуска обработал 14,5 миллиона обращений
На запущенном несколько лет назад градостроительном Геопортале Подмосковья зафиксировано более 14,5 миллиона обращений от жителей и инвесторов, с начала года количество обращений увеличилось на 26%. Об этом сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. «За все время работы к Геопорталу обратились более 14,5 млн раз, в среднем это порядка 8,8 тыс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном
Завершенный в прошлом году ремонт поликлиники в подмосковном поселке Молодежный, включавший обновление внешнего и внутреннего фасадов, повысил уровень комфорта медицинского обслуживания местного населения. «В прошлом году мы навели здесь [в поликлинике] порядок, провели ремонт, постарались привести к стандарту «Наша Поликлиника» с удобными зонами ожидания, отделениями для диагностики и сдачи анализов на первом этаже.

В новый завод по переработке ПЭТ-материалов в Подмосковье инвестируют более 1 миллиарда рублей

В новый завод по переработке ПЭТ-материалов в Подмосковье инвестируют более 1 миллиарда рублей
Завод компании "Юсивай Полимерс Рус" запустится при поддержке подмосковной Корпорации развития до конца года. Переработанные ПЭТ-материалы в дальнейшем будут использоваться для изготовления экологичных бутылок и пищевых упаковок. Об этом рассказали в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей.

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