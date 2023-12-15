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Пятница 15 декабря

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Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России

Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России
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Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ
составил рейтинг, целью которого является внедрение успешных практик
применения искусственного интеллекта во всех российских регионах.

«Искусственный интеллект развивается семимильными шагами, и наша основная задача – сделать так, чтобы технологии служили людям, приносили пользу. В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на приём. Она ежедневно принимает 25 тыс. звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здраве ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в связи с результатами исследования «Индекс интеллектуальной зрелости».

В области экологии и строительства искусственный интеллект контролирует
грузовики, определяя наличие строительного мусора и нарушения правил,
добавил Воробьев.

Эта технология позволила выписать штрафы на сумму почти 100 миллионов
рублей, подытожил он.

Всего в Подмосковье уже реализовано 27 проектов по применению
искусственного интеллекта. При этом уже 11 из них запущены в этом году.

Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

Отметим, что еще семь проектов по внедрению искусственного интеллекта в
Подмосковье находятся в стадии активной разработки.

15 декабря 2023, 18:01
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

В Балашихе начали строить вентиляционный завод за 1,2 млрд рублей

В Балашихе начали строить вентиляционный завод за 1,2 млрд рублей
Российский производитель "ГалВент" приступил к строительству завода в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья. Объем инвестиций в проект составит 1,25 млрд рублей, а завод начнет свою работу уже в 2025 году, чем обеспечит 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз

Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз
На линии за год зафиксировали более 25 тысяч звонков. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. «С начала текущего года сотрудники Координационного центра паллиативной помощи обработали около 25 тыс.

Рабочие профессии стали особенно популярными в Подмосковье

Рабочие профессии стали особенно популярными в Подмосковье
По данным министерства социального развития Подмосковья, в регионе представлено более 89 тысяч трудовых вакансий. Наиболее востребованными среди подмосковных работодателей остаются именно рабочие профессии, также регионе в доступны необычные вакансии – сукновал, лингвист, шкипер, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском

Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском
Введение в эксплуатацию котельной в поселке Майдарово является частью масштабной программы модернизации теплоснабжения при поддержке "Газпром теплоэнерго Московской области". «Сейчас мы в одном из небольших поселков (но для нас каждый поселок важен), чтобы запустить котельную.

Министр ЖКХ России высоко оценил работу Подмосковья в строительной сфере

Министр ЖКХ России высоко оценил работу Подмосковья в строительной сфере
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин выразил признательность Московской области за успешное сотрудничество и активное участие в восстановлении новых регионов. Файзуллин подчеркнул, что в регионе эффективно ведется работа по строительству как индивидуального, так и многоквартирного жилья, отметив, что планы области перевыполняются ежегодно.

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