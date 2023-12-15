Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России

Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ

составил рейтинг, целью которого является внедрение успешных практик

применения искусственного интеллекта во всех российских регионах.



«Искусственный интеллект развивается семимильными шагами, и наша основная задача – сделать так, чтобы технологии служили людям, приносили пользу. В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на приём. Она ежедневно принимает 25 тыс. звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здраве ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в связи с результатами исследования «Индекс интеллектуальной зрелости».

В области экологии и строительства искусственный интеллект контролирует

грузовики, определяя наличие строительного мусора и нарушения правил,

добавил Воробьев.

Эта технология позволила выписать штрафы на сумму почти 100 миллионов

рублей, подытожил он.

Всего в Подмосковье уже реализовано 27 проектов по применению

искусственного интеллекта. При этом уже 11 из них запущены в этом году.

Отметим, что еще семь проектов по внедрению искусственного интеллекта в

Подмосковье находятся в стадии активной разработки.

