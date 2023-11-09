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В новый завод по переработке ПЭТ-материалов в Подмосковье инвестируют более 1 миллиарда рублей

В новый завод по переработке ПЭТ-материалов в Подмосковье инвестируют более 1 миллиарда рублей
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Завод компании "Юсивай Полимерс Рус" запустится при поддержке подмосковной Корпорации развития до конца года. Переработанные ПЭТ-материалы в дальнейшем будут использоваться для изготовления экологичных бутылок и пищевых упаковок. Об этом рассказали в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей. После запуска обеих очередей завода в Подмосковье будут созданы более 100 новых рабочих мест», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На первом этапе в подмосковных Озерах запустят сортировочную и моечную линии, а после этого в Коломне создадут экструзионную линию для производства rПЭТ гранул, добавила зампред.

Ожидается, что после запуска производство сможет перерабатывать около 2 тысяч тонн ПЭТ-материалов в месяц. Полученное сырье будут использовать для изготовления эко-бутылок и пищевой упаковки.

9 ноября 2023, 17:10
Фото пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры

Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры
С начала года в рамках регулярных профилактических осмотров, проводимых в Московской области, более 1,1 миллиона детей прошли медицинские осмотры. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. «Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области.

В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение

В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение
Набор стартовал 1 ноября и будет продолжаться до 25 ноября. Каждый принятый контрактник получит общую выплату в размере 1 миллиона рублей, которая включает 195 тысяч рублей из федерального бюджета, 200 тысяч рублей из региональных средств и 605 тысяч рублей из специального фонда. Элитное подразделение, действующее в Московской области, предоставляет контрактникам доступ к опытным инструкторам, современному военному снаряжению и индивидуальной военной подготовке.

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых
Со следующего года в Московской области изменится система обслуживания газового оборудования в жилых домах. Эксклюзивное право на ежегодное техническое обслуживание передадут "Мособлгазу", который назначит сотрудников – газовых участковых, ответственных за обслуживание квартир. Об изменениях объявило министерство энергетики Подмосковья. Жителей Московской области будут оповещать о дате технического обслуживания через различные коммуникационные каналы, и работу газовых участковых будут строго контролировать, отметили в министерстве энергетики.

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"
С начала действия программы в Московской области продали 513 тысяч билетов на культурные мероприятия, из них более 263 тысяч билетов жители региона купили в этом году. Об этом заявили в министерстве культуры и туризма Подмосковья. «Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по «Пушкинской карте» билеты на сумму 395 миллионов рублей.

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации
С начала года по нацпроекту "Здравоохранение" и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в больницы региона поступило более 150 единиц реабилитационного оборудования. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. «В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс.

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