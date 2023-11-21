Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском

Введение в эксплуатацию котельной в поселке Майдарово является частью масштабной программы модернизации теплоснабжения при поддержке "Газпром теплоэнерго Московской области".

«Сейчас мы в одном из небольших поселков (но для нас каждый поселок важен), чтобы запустить котельную. Таких мы введем 9 за 2 года – и в Поварово, и в Ложках, и сейчас в Майдарово, какие-то уже работают», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья также заявил, сейчас количество обращений от местных жителей о проблемах с горячей водой сократилось в 8 раз – с 700 до 80 в неделю.

Кроме того, на встрече с местными жителями Воробьев рассказал об уже запущенных и планируемых работах по улучшению отопления – в скором времени в эксплуатацию введутся 4 новых блочно-модульных котельных, в нескольких районах Солнечногорска также реконструируют теплосети.

Отмечается, что новая котельная в Майдарово сможет обеспечить теплом более 1,1 тыс. человек, включая ФАП, школу-детский сад и Дом культуры. Эти меры по модернизации теплоснабжения направлены на улучшение условий для более чем 200 тыс. человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за понимание в связи с проводимыми работами и заверил, что властями принимаются все необходимые меры для минимизации временных неудобств.