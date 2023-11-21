Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Вторник 21 ноября

17:01Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 15:31Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам 10:34Резко исхудавшая Волочкова обратилась к народу с заявлением: Одержима 08:06Ест на помойке: бывшая жена Михаила Ефремова живет с бомжами 07:32Поднимут не всем: ожидается увеличение пенсий уже в декабре 06:32Летальный исход: врач рассказал о последствиях самостоятельного лечения антибиотиками 06:09Мощная магнитная буря вновь обрушится на Землю 05:18Новый штраф для автовладельцев начнет действовать с 1 декабря 04:39"Это произошло случайно": бывший муж Гагариной высказался о разрыве со звездой 03:26Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей 02:26Отвратительно и низко: Поплавская высказалась о детских проблемах 01:23ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой 00:38Помогут сохранить здоровье глаз пять этих элементов в рационе 20:54В чем уникальность народного артиста Митты – подробности озвучил коллега 18:19Режиссер анимации Лакисов рассказал об изнанке профессии 16:42Разгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 15:46Прячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 13:59Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 12:58Волосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 11:41Обнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 10:56Истощенный и болезненный вид: как теперь выглядит уехавшая за границу Литвинова 08:26Черно-красная магия: "Алиса" вновь шокировала фанатов 08:13Куда сходить в Москве: афиша с 20 ноября по 2 декабря 07:15Три секрета для желающих не стать толстым котиком за зиму: как не наесть лишнее 06:42Российский Дед Мороз поделился своим секретным желанием 05:47Аппетиты растут: Алла Пугачева взвинтила цены для российских тайных концертов 04:36Ушла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой 03:09Любимая всеми зелень способна спровоцировать тяжелые заболевания 01:37"На все воля Господня": Николай Носков ушел со сцены на середине песни 00:29Лень и упадок сил: эти болезни провоцируют подобное состояние 23:54Назван самый эффективный способ избавления от лишнего жира 16:09Топ-5 секретов женского бизнеса 13:06Психическое и физическое: как сохранять баланс в обеих сферах жизни 16:04Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы 13:07Топ-5 причин отложения лишнего жира в печени 17:53Отправная точка: Подольская заговорила о расставании с абьюзером 16:03Сумма шокирует: продающая свое ношенное белье Штурм раскрыла заработок 14:25Пережившая аварию Дэнс проболталась о тайном романе: что известно о ее любовнике 13:27Маликов обнародовал секрет своей семейной идиллии: Плохая память 12:02Повзрослевшая дочь Началовой тихо уехала из России: известна причина 10:28Михалков раскрыл свое истинное отношение к певцу SHAMAN: вот что он сказал 08:09Сухость и раннее старение: врач разочаровала любителей хозяйственного мыла 07:11Названо главное условие для снижения ключевой ставки 06:16Непонятный страх: Боярский рассказал о причинах избавления от бизнеса 04:09Три неожиданные причины появления неприятного запаха изо рта 03:04Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах 02:12Позировала и обнималась: Петров впервые вывел жену на публику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском

Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском
66

Введение в эксплуатацию котельной в поселке Майдарово является частью масштабной программы модернизации теплоснабжения при поддержке "Газпром теплоэнерго Московской области".

«Сейчас мы в одном из небольших поселков (но для нас каждый поселок важен), чтобы запустить котельную. Таких мы введем 9 за 2 года – и в Поварово, и в Ложках, и сейчас в Майдарово, какие-то уже работают», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья также заявил, сейчас количество обращений от местных жителей о проблемах с горячей водой сократилось в 8 раз – с 700 до 80 в неделю.

Кроме того, на встрече с местными жителями Воробьев рассказал об уже запущенных и планируемых работах по улучшению отопления – в скором времени в эксплуатацию введутся 4 новых блочно-модульных котельных, в нескольких районах Солнечногорска также реконструируют теплосети.

Отмечается, что новая котельная в Майдарово сможет обеспечить теплом более 1,1 тыс. человек, включая ФАП, школу-детский сад и Дом культуры. Эти меры по модернизации теплоснабжения направлены на улучшение условий для более чем 200 тыс. человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за понимание в связи с проводимыми работами и заверил, что властями принимаются все необходимые меры для минимизации временных неудобств.

21 ноября 2023, 18:48
Андрей Воробьев вместе с жителями запустил модернизированную котельную в п. Майдарово. Фото: Антон Чернов

Министр ЖКХ России высоко оценил работу Подмосковья в строительной сфере

Министр ЖКХ России высоко оценил работу Подмосковья в строительной сфере
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин выразил признательность Московской области за успешное сотрудничество и активное участие в восстановлении новых регионов. Файзуллин подчеркнул, что в регионе эффективно ведется работа по строительству как индивидуального, так и многоквартирного жилья, отметив, что планы области перевыполняются ежегодно.

Геопортал Подмосковья с момента запуска обработал 14,5 миллиона обращений

Геопортал Подмосковья с момента запуска обработал 14,5 миллиона обращений
На запущенном несколько лет назад градостроительном Геопортале Подмосковья зафиксировано более 14,5 миллиона обращений от жителей и инвесторов, с начала года количество обращений увеличилось на 26%. Об этом сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. «За все время работы к Геопорталу обратились более 14,5 млн раз, в среднем это порядка 8,8 тыс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном
Завершенный в прошлом году ремонт поликлиники в подмосковном поселке Молодежный, включавший обновление внешнего и внутреннего фасадов, повысил уровень комфорта медицинского обслуживания местного населения. «В прошлом году мы навели здесь [в поликлинике] порядок, провели ремонт, постарались привести к стандарту «Наша Поликлиника» с удобными зонами ожидания, отделениями для диагностики и сдачи анализов на первом этаже.

В новый завод по переработке ПЭТ-материалов в Подмосковье инвестируют более 1 миллиарда рублей

В новый завод по переработке ПЭТ-материалов в Подмосковье инвестируют более 1 миллиарда рублей
Завод компании "Юсивай Полимерс Рус" запустится при поддержке подмосковной Корпорации развития до конца года. Переработанные ПЭТ-материалы в дальнейшем будут использоваться для изготовления экологичных бутылок и пищевых упаковок. Об этом рассказали в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей.

Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры

Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры
С начала года в рамках регулярных профилактических осмотров, проводимых в Московской области, более 1,1 миллиона детей прошли медицинские осмотры. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. «Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области.

Выбор читателей

20/11ПндВолосы торчком: сбежавшая на Кипр Пугачева попала на камеру без парика 20/11ПндОбнародована причина одиночества Билана: тайну раскрыла известная певица 20/11ПндПрячут с самого рождения: Малахов вывел в свет тайного 6-летнего сына 20/11ПндРазгневанная Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала 20/11ПндКак 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость 20/11ПндУшла еще одна советская легенда: не стало Татьяны Стрельцовой