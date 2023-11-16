Геопортал Подмосковья с момента запуска обработал 14,5 миллиона обращений

На запущенном несколько лет назад градостроительном Геопортале Подмосковья зафиксировано более 14,5 миллиона обращений от жителей и инвесторов, с начала года количество обращений увеличилось на 26%. Об этом сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«За все время работы к Геопорталу обратились более 14,5 млн раз, в среднем это порядка 8,8 тыс. просмотров в день. В частности, с начала текущего года ресурсом воспользовались свыше 4,5 млн раз – рост на 26%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил министр.

При этом самыми популярными сервисами стали «Градпроработка онлайн» (к ней обратились 6,2 миллиона раз), «Кадастровый инженер» (530 тысяч запросов) и «Стройка рядом с домом», где зафиксировано более 480 тысяч визитов.

Отмечается, что инструмент по онлайн-градпроработке позволяет моментально получить информацию о потенциале земельного участка и убедиться, распространяются ли на него какие-либо ограничения.

Кроме того, запущенный три года назад сервис «Кадастровый инженер» обеспечивает оперативную проверку ограничений, необходимых при формировании новых участков земли.

Наконец, занявший третье место ко количеству обращений сервис «Стройка рядом с домом» дает людям информацию о строительных работах в радиусе трех километров от интересующих их участков. Сервис также предоставляет данные о функциональном назначении объекта, разрешении на стройку и стадии ее реализации.

Суммарно на Геопортале Подмосковья функционируют 12 сервисов и многослойные карты. Три новых сервиса внедрили в этом году, и ими уже воспользовались более 40 тысяч раз.

Стоит отметить, что растущий спрос на сервисы Геопортала Подмосковья объясняется автоматизацией процессов, что делает его неотъемлемым инструментом среди жителей, инвесторов и специалистов по проектам в сфере строительства и недвижимости.