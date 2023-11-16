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Четверг 16 ноября

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Геопортал Подмосковья с момента запуска обработал 14,5 миллиона обращений

Геопортал Подмосковья с момента запуска обработал 14,5 миллиона обращений
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На запущенном несколько лет назад градостроительном Геопортале Подмосковья зафиксировано более 14,5 миллиона обращений от жителей и инвесторов, с начала года количество обращений увеличилось на 26%. Об этом сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«За все время работы к Геопорталу обратились более 14,5 млн раз, в среднем это порядка 8,8 тыс. просмотров в день. В частности, с начала текущего года ресурсом воспользовались свыше 4,5 млн раз – рост на 26%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил министр.

При этом самыми популярными сервисами стали «Градпроработка онлайн» (к ней обратились 6,2 миллиона раз), «Кадастровый инженер» (530 тысяч запросов) и «Стройка рядом с домом», где зафиксировано более 480 тысяч визитов.

Отмечается, что инструмент по онлайн-градпроработке позволяет моментально получить информацию о потенциале земельного участка и убедиться, распространяются ли на него какие-либо ограничения.

Кроме того, запущенный три года назад сервис «Кадастровый инженер» обеспечивает оперативную проверку ограничений, необходимых при формировании новых участков земли.

Наконец, занявший третье место ко количеству обращений сервис «Стройка рядом с домом» дает людям информацию о строительных работах в радиусе трех километров от интересующих их участков. Сервис также предоставляет данные о функциональном назначении объекта, разрешении на стройку и стадии ее реализации.

Суммарно на Геопортале Подмосковья функционируют 12 сервисов и многослойные карты. Три новых сервиса внедрили в этом году, и ими уже воспользовались более 40 тысяч раз.

Стоит отметить, что растущий спрос на сервисы Геопортала Подмосковья объясняется автоматизацией процессов, что делает его неотъемлемым инструментом среди жителей, инвесторов и специалистов по проектам в сфере строительства и недвижимости.

16 ноября 2023, 16:15
Фото пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном
Завершенный в прошлом году ремонт поликлиники в подмосковном поселке Молодежный, включавший обновление внешнего и внутреннего фасадов, повысил уровень комфорта медицинского обслуживания местного населения. «В прошлом году мы навели здесь [в поликлинике] порядок, провели ремонт, постарались привести к стандарту «Наша Поликлиника» с удобными зонами ожидания, отделениями для диагностики и сдачи анализов на первом этаже.

В новый завод по переработке ПЭТ-материалов в Подмосковье инвестируют более 1 миллиарда рублей

В новый завод по переработке ПЭТ-материалов в Подмосковье инвестируют более 1 миллиарда рублей
Завод компании "Юсивай Полимерс Рус" запустится при поддержке подмосковной Корпорации развития до конца года. Переработанные ПЭТ-материалы в дальнейшем будут использоваться для изготовления экологичных бутылок и пищевых упаковок. Об этом рассказали в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей.

Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры

Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры
С начала года в рамках регулярных профилактических осмотров, проводимых в Московской области, более 1,1 миллиона детей прошли медицинские осмотры. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. «Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области.

В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение

В Подмосковье начался набор на контрактную службу в элитное воинское подразделение
Набор стартовал 1 ноября и будет продолжаться до 25 ноября. Каждый принятый контрактник получит общую выплату в размере 1 миллиона рублей, которая включает 195 тысяч рублей из федерального бюджета, 200 тысяч рублей из региональных средств и 605 тысяч рублей из специального фонда. Элитное подразделение, действующее в Московской области, предоставляет контрактникам доступ к опытным инструкторам, современному военному снаряжению и индивидуальной военной подготовке.

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых

Минэнерго Подмосковья анонсировало появление в регионе газовых участковых
Со следующего года в Московской области изменится система обслуживания газового оборудования в жилых домах. Эксклюзивное право на ежегодное техническое обслуживание передадут "Мособлгазу", который назначит сотрудников – газовых участковых, ответственных за обслуживание квартир. Об изменениях объявило министерство энергетики Подмосковья. Жителей Московской области будут оповещать о дате технического обслуживания через различные коммуникационные каналы, и работу газовых участковых будут строго контролировать, отметили в министерстве энергетики.

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