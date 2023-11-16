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Четверг 16 ноября

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном
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Завершенный в прошлом году ремонт поликлиники в подмосковном поселке Молодежный, включавший обновление внешнего и внутреннего фасадов, повысил уровень комфорта медицинского обслуживания местного населения.

«В прошлом году мы навели здесь [в поликлинике] порядок, провели ремонт, постарались привести к стандарту «Наша Поликлиника» с удобными зонами ожидания, отделениями для диагностики и сдачи анализов на первом этаже. Здесь появилась безбарьерная среда, навигация, отдельный фильтр-бокс для приема инфекционных больных, отдельный блок со своим входом для маленьких пациентов, рентген-кабинет, физиокабинет, соляная комната. А в апреле этого года в поликлинике открылся кабинет УЗИ с аппаратом, оснащенным самыми современными датчиками», – отметил губернаторМосковской области Андрей Воробьев.

Внутри поликлиники теперь также функционируют современные медицинские устройства, такие как аппарат для суточного мониторирования артериального давления ХМТ-СМАД, дентальный рентген с визиографом. Также созданы новые кабинеты для физиотерапии, процедур, прививок и массажа, открыт дневной стационар, добавили в пресс-службе правительства Московской области.

Руководство поликлиники акцентирует внимание на безбарьерной среде, навигации, отдельных зонах для различных категорий пациентов, например, инфекционных больных и маленьких детей.

А. Ю. Воробьев проверил работу поликлиники в Молодежном. Фото: Дмитрий Белицкий

По словам заведующей поликлиникой, врача-педиатра Светланы Соболевой, в поликлинике случилось множество положительных изменений – увеличилось число профильных кабинетов, открылись новые отделения, в том числе дневной стационар.

Стоит отметить, то после ремонта медицинское учреждение стало обслуживать более 2 тысяч взрослых и 628 детей. Для них работают терапевт, педиатр, стоматолог, врачи УЗИ и функциональной диагностики. Выездные приемы осуществляют кардиолог, хирург, невролог и эндокринолог.

16 ноября 2023, 14:17
А. Ю. Воробьев проверил работу поликлиники в Молодежном. Фото: Дмитрий Белицкий

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