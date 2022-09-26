Есть погибшие: в Ижевске произошла стрельба в школе

В Ижевске произошла трагедия. СМИ распространяют данные о том, что в школе №88 произошла стрельба.
Спасатели эвакуируют учащихся и педагогов, передает РИА ФАН. По данным МВД, в результате случившегося погибли шесть человек. Известно о 20 пострадавших. На месте работают экстренные службы. Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия в школе в Ижевске, сообщает телеканал "360". "Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всём, что происходит", — цитирует его RT.