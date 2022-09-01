Подмосковные врачи достали из мужчины семисантиметровую иглу

В травмпункт Мытищинской больницы Подмосковья пришел мужчина с жалобами на боли в правом тазобедренном суставе, которые продолжались уже длительное время.
Как сообщают "Вести Подмосковья", в мягких тканях пациента врачи обнаружили швейную иглу размером семь сантиметров. К счастью, медикам удалось достать иглу при помощи небольшого разреза.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Как отметил заведующий травмпунктом Валерия Вяткина, пациенту повезло, что игла оставалась в одном месте, в противном случае могли быть повреждены сосуды или нервы.