Синий кровавый язык: как медведице вытаскивали изо рта застрявшую банку сгущенки (видео)

Спасение белой медведицы по кличке Монеточка сегодня волновало всю Россию. Хотевшее полакомиться животное проткнуло зубами банку сгущенки и обрекло себя на верну гибель, если бы не люди.
Спасатели оперативно ввели медведю снотворное и провели все необходимые манипуляции по извлечению консервной банки. Язык медведя был весь в царапинах, как и ротовая полость.
Видео спасения медведицы публикует Пятый канал. На кадрах видно, как обездвиженный медведь лежит на тенте, спасатели проводят ему операцию. Местный житель Дмитрий Калашников смог оперативно достать банку изо рта хищника.