Жизнь без языка? Что будет с медведем с застрявшей во рту банкой сгущенки

В Красноярском крае развернулась целая спасательная операция ради белого медведя, который проткнул банку сгущенки зубами и едва не погиб из-за этого. У животного банка застряла во рту и изранила его.
Прибывшие на место спасатели ввели снотворное и провели необходимые манипуляции. Спасатель Константин Вересов рассказал о дальнейшей судьбе медведя. По его словам, на языке мишки множеств порезов, сообщает Пятый канал.
Если бы не люди, медведь бы лишился языка или вовсе погиб, ведь до прибытия спасателей животное долго не ело и не пило.
Спасенную медведицу весом 90 килограммов назвали Монеточкой. После спасения и реабилитации ее вернут в дикую природу.