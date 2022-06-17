В Белгородской области разбился самолет

В Белгородской области разбился военный самолет Су-25. О пострадавших и разрушениях информации на данный момент нет.
По данным телеканала "360", крушение произошло в поле возле небольшой лесополосы. Известно, что самолет упал в Корочанском районе.
В Белгородской области разбился военный самолет Су-25. О пострадавших и разрушениях информации на данный момент нет.
По данным телеканала "360", крушение произошло в поле возле небольшой лесополосы. Известно, что самолет упал в Корочанском районе.
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