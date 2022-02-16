В Челябинской области ребенка госпитализировали после нападения стаи собак

В Челябинской области произошел инцидент. Сообщается, что в Коркино на школьницу напала стая собак.
Пострадавшую девочку увезли в реанимацию, передает URA.ru. По факту случившегося организована проверка.
В Челябинской области произошел инцидент. Сообщается, что в Коркино на школьницу напала стая собак.
Пострадавшую девочку увезли в реанимацию, передает URA.ru. По факту случившегося организована проверка.
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