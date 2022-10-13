В Челябинске сгорел остановочный павильон

В Челябинске произошел инцидент. Сообщается, что ночью полностью сгорел остановочный павильон.
По данным URA.ru, в данный момент выясняется, что стало причиной поджога. После завершения расследования будет произведена замена павильона.
В Челябинске произошел инцидент. Сообщается, что ночью полностью сгорел остановочный павильон.
По данным URA.ru, в данный момент выясняется, что стало причиной поджога. После завершения расследования будет произведена замена павильона.
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