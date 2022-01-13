Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя

Трагедия произошла еще в октябре прошлого года. 23-летняя жительница Кузбасса выпивала дома вместе со своим сожителем. В какой-то момент мужчина начал высказывать свои претензии на почве ревности, что привело к потасовке.
Во время конфликта девушка ударила оппонента ножом в грудь. Она же и вызвала скорую помощь. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Девушка пыталась доказать, что действовала в целях самообороны, и не признавала свою вину. Однако медэкспертиза опровергла слова обвиняемой. Как сообщает VSE42.RU, на нападавшую завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).