Житель Курганской области избил соседа из-за жалобы на громкую музыку

В Курганской области мужчина совершил противоправное деяние. Стало известно, что гражданин избил своего соседа по причине того, что тот вызвал правоохранителей. Россиянин обратился к ним из-за слишком громкой музыки, которая доносилась из другой квартиры.

Кроме того, злоумышленник угрожал потерпевшему ножом и вымогал у него денежные средства. Суд вынес преступнику приговор, который придется отбывать в колонии строгого режима, передает URA.ru.