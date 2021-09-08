Житель Курганской области избил соседа из-за жалобы на громкую музыку

В Курганской области мужчина совершил противоправное деяние. Стало известно, что гражданин избил своего соседа по причине того, что тот вызвал правоохранителей. Россиянин обратился к ним из-за слишком громкой музыки, которая доносилась из другой квартиры.
Кроме того, злоумышленник угрожал потерпевшему ножом и вымогал у него денежные средства. Суд вынес преступнику приговор, который придется отбывать в колонии строгого режима, передает URA.ru.
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