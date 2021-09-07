В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек

В понедельник в Кузбассе пропали две 10-летние школьницы. Об исчезновении заявили родители, так как девочки не вернулись домой после учебы.
В итоге тела пропавших обнаружили в одном из заброшенных домов. Как сообщает телеканал "360", днем ранее школьниц видели в магазине с незнакомым мужчиной. Он совершил покупку, а затем скрылся с ними в неизвестном направлении. Обстоятельства убийства выясняются.
Как сообщает RT, подозреваемого в убийстве школьниц задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски.
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