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В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек

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В понедельник в Кузбассе пропали две 10-летние школьницы. Об исчезновении заявили родители, так как девочки не вернулись домой после учебы.

В итоге тела пропавших обнаружили в одном из заброшенных домов. Как сообщает телеканал "360", днем ранее школьниц видели в магазине с незнакомым мужчиной. Он совершил покупку, а затем скрылся с ними в неизвестном направлении. Обстоятельства убийства выясняются.

Как сообщает RT, подозреваемого в убийстве школьниц задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски.

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7 сентября 2021, 13:17 Источник: 360 ✓ Надежный источник

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