В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек

В понедельник в Кузбассе пропали две 10-летние школьницы. Об исчезновении заявили родители, так как девочки не вернулись домой после учебы.

В итоге тела пропавших обнаружили в одном из заброшенных домов. Как сообщает телеканал "360", днем ранее школьниц видели в магазине с незнакомым мужчиной. Он совершил покупку, а затем скрылся с ними в неизвестном направлении. Обстоятельства убийства выясняются.

Как сообщает RT, подозреваемого в убийстве школьниц задержали. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски.