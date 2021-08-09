Назван лидирующий по производству пива регион России

Московская область оказалась лидером по производству пива в России по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Воскресенский отметил, что регион уже третий год подряд занимает первое место в стране по этому показателю. Он добавил, что за шесть месяцев текущего года в Подмосковье произвели 33,6 миллиона декалитров алкогольного напитка. При этом доля производства пива в Московской области в России составляет 8,4%, передают "Вести Подмосковья".
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