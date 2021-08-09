Уральский детский лагерь обвинили в пропаганде ЛГБТ после традиционного "Дня наоборот"

В детском лагере "Талый ключ" на Урале прошел традиционный "День наоборот". Мальчики переоделись девочками, а девочки, соответственно, примерили мужскую одежду.
Внимание к невинной забаве привлек руководитель областного Совета отцов Вячеслав Бальцевич. Он уверен, что в лагере проводилась целенаправленная ЛГБТ-пропаганда. По словам общественника, ему не понятно, зачем парней нарядили в женские платья.
Как сообщает телеканал "360", руководитель Совета отцов призвал наказать по закону всех причастных к Дню наоборот". Бальцевич видит в этом прямую угрозу мужественности. Он направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить лагерь.
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