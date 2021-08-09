Под Тулой мужчина застрелил ребенка. В деревне Панарино Щекинского района 69-летний местный житель выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину. Она несла на руках годовалого малыша.
Девочка скончалась до приезда скорой. Женщину доставили в больницу. Как сообщает телеканал "360", полиция возбудила дело по двум статьям: "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство". Мужчину задержали.
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