Мужчина из подмосковного Пушкино год насиловал ребенка сожительницы

В подмосковном Пушкино следователи завершили расследование дела в отношении 64-летнего мужчины, который почти год насиловал дочь своей сожительницы. Сообщается, что он совершил серию преступлений, предусмотренных п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ, а также п. п. "в", "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ.
Отмечается, что девочке было всего 12 лет. Надругательства мужчина снимал на камеру и отправлял своему знакомому. Как сообщает портал "Вести Подмосковья", уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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