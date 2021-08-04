Житель Свердловской области забил друга насмерть из-за слишком громкой музыки

В Свердловской области мужчина забил насмерть своего знакомого. Он нанес ему порядка 345 ударов.
Как выяснило следствие, в конце мая в селе Малая Ляля два друга употребляли алкоголь. Один из них включил музыку, а второй попросил уменьшить звук, но мужчина, наоборот, прибавил громкость. В итоге уралец начал избивать собутыльника.
Как сообщает "Царьград", подсудимый свою вину признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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