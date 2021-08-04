Житель Подмосковья готовится предстать перед судом за подготовку убийства

Житель Подмосковье рискует лишиться свободы на продолжительное время. Мужчина проходит фигурантом по уголовному делу о подготовке убийства.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленнику предлагали три миллиона за совершение преступления. При этом осуществить убийство гражданину не удалось, поскольку наниматель отказался от его услуг.
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