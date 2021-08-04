В Перми военный самолет совершил экстренную посадку

В Пермском крае зафиксирован инцидент. Уточняется, что военный самолет совершил экстренную посадку.
Причиной случившегося стала неисправность одного из двигателей, О пострадавших не сообщается, передает URA.ru.
В Пермском крае зафиксирован инцидент. Уточняется, что военный самолет совершил экстренную посадку.
Причиной случившегося стала неисправность одного из двигателей, О пострадавших не сообщается, передает URA.ru.
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