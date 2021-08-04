Жителей Амурской области эвакуируют из-за возможного подтопления

В Амурской области эвакуируют местных жителей. Пресса пишет, что такое решение было принято из-за возможного подтопления.
Повышение уровня воды, по прогнозам экспертов, ожидается с шестого августа. RT отмечает, что показатели, которые спрогнозировали специалисты, превысили допустимые нормы. Ранее сообщалось, что в Амурскую область надвигается череда циклонов. Это может спровоцировать оползни, передает URA.ru.
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