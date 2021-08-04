В Забайкалье из-за столкновения двух поездов произошла утечка авиакеросина

В Забайкалье произошел инцидент, подробная информация о котором стала доступна российской прессе. Сообщается о столкновении двух грузовых составов.

В результате случившегося восемь вагонов сошли с рельсов. Кроме того, из нескольких из них произошла утечка топлива, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.