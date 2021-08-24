Подпольный водочный цех ликвидировали во Владимирской области

В поселке Вольгинский Владимирской области сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования вместе с полицией провели рейд, во время которого выявили производство "паленой" алкогольной продукции. У предприятия не было ни лицензии, ни маркировок.
Как сообщает "Царьград", проверяющие обнаружили самодельную линию розлива, а также порядка 25 тысяч бутылок с алкоголем. Также в помещениях цеха нашли около 16 тонн спиртосодержащей жидкости. Ведется следствие.
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