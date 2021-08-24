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В Киржаче сгорел цех по производству фанеры

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В Киржаче сгорела фабрика по производству фанеры на улице Наседкинской. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что производственный цех горит изнутри. Через час открытый огонь был ликвидирован.

Как сообщает "Царьград", общая площадь возгорания составила 280 метров. Сгорела внутренняя отделка и все имущество. Пострадавших нет.

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24 августа 2021, 17:26 Источник: Губерния 33 ✓ Надежный источник

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