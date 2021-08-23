В подмосковном Реутове будут судить за жестокое обращение с подопечными дома престарелых

На одну из сотрудниц дома престарелых в Реутове. 54-летняя санитарка пансионата "Олимпия хаус" жестоко обращалась со своими подопечными. Ее действия попали на видео.
Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", специалисты осмотрели место происшествия, также проводятся допросы. Следствие устанавливает местонахождения подозреваемой.
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