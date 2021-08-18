В Красноярске подросток погиб от удара током

Школьник погиб от удара током на заброшенном заводе в Красноярске. 11-летний подросток вместе со своим 14-летним товарищем пробрался на территорию судоремонтного завода на Складской улице.

Ребята хотели собрать провода и подошли к трансформаторной будке, которая была под напряжением. Как сообщает телеканал 360, одного из подростков ударило током, он скончался на месте. Проводится проверка.