В Красноярске подросток погиб от удара током

Школьник погиб от удара током на заброшенном заводе в Красноярске. 11-летний подросток вместе со своим 14-летним товарищем пробрался на территорию судоремонтного завода на Складской улице.
Ребята хотели собрать провода и подошли к трансформаторной будке, которая была под напряжением. Как сообщает телеканал 360, одного из подростков ударило током, он скончался на месте. Проводится проверка.
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