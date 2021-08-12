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Жительница Новокузнецка угнала машину подруги

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Жительница Новокузнецка обратилась в полицию, сообщив, что у нее украли легковой автомобиль "Мазда". Как выяснилось позднее, машину угнала подруга потерпевшей.

Женщины распивали алкоголь. Когда одна из них заснула, вторая взяла ключи от машины и отправилась кататься по ночному городу. Правда, не справилась с управлением и врезалась в гараж. После этого она вернула автомобиль, однако поставила его на другое место.

Как сообщает портал VSE42.RU, злоумышленницей оказалась 19-летняя местная жительница. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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12 августа 2021, 20:44 Источник: VSE42.ru ✓ Надежный источник

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