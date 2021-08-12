Житель Ногинска зарезал отца во время попойки

Житель подмосковного Ногинска совершил тяжкое преступление. Стало известно, что мужчина зарезал собственного отца.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", убийство было совершено из-за ссоры, которая вспыхнула в ходе попойки. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство. Злоумышленник задержан.
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