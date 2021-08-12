В Екатеринбурге двух полицейских задержали за сбыт наркотиков

В Екатеринбурге два сотрудника полиции стали фигурантами уголовного дела. Сообщается, что их задержали за сбыт наркотиков.
Речь идет о крупном размере, передает URA.ru. Расследование дела продолжается.
В Екатеринбурге два сотрудника полиции стали фигурантами уголовного дела. Сообщается, что их задержали за сбыт наркотиков.
Речь идет о крупном размере, передает URA.ru. Расследование дела продолжается.
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