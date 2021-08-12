Сбежавший в Истре заключенный сдался полиции

В Истре правоохранители задержали одного из заключенных, которые совершили побег из мест лишения свободы. Примечательно, что злоумышленник сам сдался полицейским.
В данный момент сотрудники силовых ведомств продолжают поиски остальных беглецов, передает URA.ru. Среди разыскиваемых значится самый главный из них — убийца "колбасного короля" Александр Мавриди.
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