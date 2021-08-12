В Екатеринбурге полиция задержала 30 человек после криминальной сходки

В Екатеринбурге полиция обратила внимание на деятельность криминальных элементов. По информации прессы, правоохранители задержали десятки человек, которые участвовали в сходке.
Часть из этих людей оказались ранее судимы, передает телеканал "360". По факту случившегося были составлены административные протоколы.
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