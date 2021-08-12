Появились кадры с места поисков упавшего на Камчатке вертолета

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке продолжают работать экстренные службы. Появилась свежая информация о том, что к специалистам присоединился поисковый отряд.
На странице пресс-службы правительства региона в "Инстаграме" были размещены соответствующие кадры, передает телеканал "360". Уточняется, что в поиске пропавших задействованы десятки человек. Напомним, что трагедия произошла в четверг утром. Вертолет Ми-8 с 13 потерпел крушение на Курильском озере.
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