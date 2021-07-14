Из-за жары жителям Подмосковья посоветовали отказаться от поездок в час-пик

В центральном регионе России стоит аномальная жара – температура днем поднимается выше 32 градусов. Как сообщает "Радио 1", в Московской области действует экстренное предупреждение из-за жары в 35 градусов выше ноля на 14 и 15 июля.
Минтранс Подмосковья порекомендовал гражданам избегать поездок на личном и общественном транспорте в час-пик. Из-за высоких температур это может быть опасно для здоровья. Если же поездку отложить нельзя, в ведомстве советуют брать с собой питьевую воду и сокращать пребывание на улице.
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