Россия возобновит международные перелеты еще из трех регионов

В оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказали, что в ближайшее время планируется восстановить международные перелеты еще из трех российских городов. Уже скоро международное сообщение откроется для Орска, Архангельска и Новокузнецка.
Напомним, ранее Россия приняла решение возобновить перелеты с Францией и Чехией. Также, как сообщает Царьград, страна планирует увеличить количество рейсов в Великобританию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Ливан, Хорватию, Венгрию и Эфиопию.
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