Пассажир рейса Эвенск – Магадан устроил дебош во время полета

Пассажир рейса Эвенск — Магадан нарушил общественный порядок. Уточняется, что мужчина стал дебоширить в аэропорту во время посадки самолета.
По данным телеканала "360", злоумышленник на данный момент задержан. Ему грозит административный арест.
Пассажир рейса Эвенск — Магадан нарушил общественный порядок. Уточняется, что мужчина стал дебоширить в аэропорту во время посадки самолета.
По данным телеканала "360", злоумышленник на данный момент задержан. Ему грозит административный арест.
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