В Подмосковье уголовник избил женщину кусачками

В Подмосковье бывший зек совершил преступление. Уточняется, что в Видном злоумышленник совершил нападение на двух прохожих.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", потерпевшими стали мужчина и женщина. Гражданку уголовник избил кусачками, а у гражданина украл телефон. По факту случившегося открыто уголовное производство.
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