Двух жителей Подмосковья задержали за кражу мороженого

Двое жителей Подмосковья совершили преступление. Уточняется, что злоумышленники украли несколько коробок с мороженым.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", это произошло в Раменском. На данный момент подозреваемые задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Я оригиналка не как все.
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?
Зовите меня Наталья Крокодилова.
Гоооните скунсо - нату, это из - за неё форум завалили.
Муж не дарит подарки
Почему я ненавижу людей.
Все мужчины изменяют?