Скандал вокруг Премии МУЗ-ТВ Над Валерией посмеялись всей страной Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Вторник
8 июня
Лента новостей
09:40
В Екатеринбурге возле магазина нашли труп полицейского
09:38
Советник Байдена: США ответят на "пагубные действия" России
09:25
В Челябинске обрушился жилой дом
09:24
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: "Зачем она лезет?"
09:15
"Проклятие Иванушек": неадекватное поведение Григорьева-Апполонова встревожило публику
09:10
Сергей Лазарев влез в конфликт Ларисы Долиной с дерзкой тиктокершей Валей Карнавал
09:06
В Колумбии полиция убила полсотни протестующих
08:55
В Калининградской области ушел под воду траулер
08:53
"Это позор!": возомнившую себя актрисой Бузову безжалостно поставили на место
08:43
Какие выплаты положены россиянам летом 2021 года
08:39
Гендиректор МУЗ-ТВ пожаловался на проблемы после скандала с Моргенштерном
08:27
В Кемерове сошел с рельсов трамвай
06:42
Как тихоне Курниковой удалось захомутать красавчика Иглесиаса
04:27
Успенская указала на виновника конфликта с наркозависимой дочерью
02:36
Ратаковски закидали камнями за халатное отношение к младенцу: Это не сумка
00:09
Увешанная здоровенными бриллиантами Ходченкова заявилась на званый ужин
22:01
Байден пригласил Зеленского на встречу
21:58
В Алтайском крае мужчина обезглавил топором собутыльника
21:51
В Орле нашли зарезанным курсанта МВД
21:41
В Крыму из-за ливня затопило участок трассы "Таврида"
21:32
Под Ульяновском произошла массовая драка
21:15
Сообщившей о смерти любимого Булановой потребовалась помощь
21:07
Спикер Сената Чехии: считаем Тихановскую президентом Белоруссии
20:55
В подмосковной лесополосе нашли труп женщины
20:44
В Москве мужчина пострадал при падении дерева на автомобиль
20:17
В Волгограде переходившую дорогу женщину сбил подросток на электросамокате
19:29
"Больная самооценка": зазвездившейся Бузовой предрекли скорый конец
19:20
Как научить ребенка обращаться с деньгами: советует психолог
19:15
На Кутузовском проспекте произошла авария с участием 7 машин
18:57
Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили Украину, Белоруссию и Карабах
18:50
Встречу с Зеленским назвали бессмысленной для Байдена: Для чего ему выслушивать чушь?
18:37
Отбившая солиста Little Big у жены Таюрская показала упругие соски
18:16
"Прощаемся": заговорившая о смерти Тодоренко бросилась на постель Топалова
18:05
Петров о тандеме с Козловским: Мы ведь могли и не сойтись
18:01
Пушков назвал Украину тактическим инструментом Запада
17:56
Дочь Кончаловского пустилась во все тяжкие
17:45
"Дни.ру" раздают подарки: 10 наборов с косметикой и суперприз
17:38
Эксперт Котенок о встрече Байдена и Зеленского: Допустят к руке
17:38
Бузова и Летучая сцепились из-за скандала с МХАТом
17:22
Попросившего о встрече с Байденом Зеленского высмеяли: Переоценивает свой статус
17:17
Зудина о комфортной жизни в купленной с Табаковым квартире: Мрамор, цветы, консьержная служба
17:12
Житель Челябинска избил пенсионера за замечание
17:09
Елизавета II в шоке: принц Гарри и Меган Маркл скрыли от семьи появление ребенка
17:06
Проблемы со здоровьем подкосили жизнь Полины Гагариной
16:40
Гроб установят на ринге: стали известны подробности прощания со звездой сериала "Мажор" Анчуковым
16:27
Киевский университет лишил Лукашенко степени почетного доктора наук
16:09
"Бьет по самому больному": после новости о раке стало известно о тяжелом состоянии Кудрявцевой
16:00
В Москве умер режиссер Валерий Лонской
15:57
Бросил свое чадо: вскрылась информация о тайном ребенке Табакова
15:50
Гарик поддержал: звезда "Крепостной" сделала заявление на фоне слухов о связи с Харламовым
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Станиславский в гробу перевернулся: репетирующая во МХАТе проходимка Бузова повергла в шок
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
"Ведет себя по-хамски!": выходки Гвердцители довели соседей до белого каления
"Руки распустил?": Прилучного подозревают в избиении покрытой шрамами Карпович
"Бородатая змея!": Цыганов врезал Ваенге за скандальную выходку
Стало известно о грязных обвинениях в адрес Пугачевой
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

В Калининградской области ушел под воду траулер

прочитано 264 раза

Возле причала в городе Светлое Калининградской области во время спуска на воду ушел на дно рыболовецкий траулер "Капитан Лобанов", передает Life.ru. Для того, чтобы судно не ушло под воду полностью, его закрепили тросами. Специалисты работают над выяснением причин инцидента.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 8 июня 2021, 08:55 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Успенская указала на виновника конфликта с наркозависимой дочерью

Певица решилась на правду
Шоу-бизнес

"Это позор!": возомнившую себя актрисой Бузову безжалостно поставили на место

Коллеги ополчились на ведущую
Шоу-бизнес

Гендиректор МУЗ-ТВ пожаловался на проблемы после скандала с Моргенштерном

Слова рэпера вызвали ажиотаж

Шоу-бизнес

"Больная самооценка": зазвездившейся Бузовой предрекли скорый конец

Певицу опустили на землю

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+