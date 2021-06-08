В Калининградской области ушел под воду траулер

Возле причала в городе Светлое Калининградской области во время спуска на воду ушел на дно рыболовецкий траулер "Капитан Лобанов", передает Life.ru. Для того, чтобы судно не ушло под воду полностью, его закрепили тросами. Специалисты работают над выяснением причин инцидента.