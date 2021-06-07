Житель Челябинска избил пенсионера за замечание

В Челябинске произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс по всей России. На просторах Сети оказалась видеозапись, на которой зафиксировано избиение пенсионера гражданином, пишет Ura.ru.
Причиной физического воздействия стало замечание мужчины парню, который хотел перелезть через забор. На помощь избитому бросились три человека, которые увидели происходящее, проезжая рядом на автомобиле. По информации телеканала "360", правоохранители проводят проверку по данному факту.
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