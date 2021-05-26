В Кузбассе поезд насмерть сбил мужчину

Через город Белков в Кемеровской области проходит участок железной дороги между станциями Прокопьевск – Зеньково. Именно на этом участке поезд насмерть сбил мужчину, передает сайт VSE42.RU. Машинист попытался затормозить, однако избежать трагедии не получилось. На место прибыли экстренные службы. Теперь им предстоит выяснить личность погибшего.
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