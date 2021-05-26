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В Кузбассе поезд насмерть сбил мужчину

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Через город Белков в Кемеровской области проходит участок железной дороги между станциями Прокопьевск – Зеньково. Именно на этом участке поезд насмерть сбил мужчину, передает сайт VSE42.RU. Машинист попытался затормозить, однако избежать трагедии не получилось. На место прибыли экстренные службы. Теперь им предстоит выяснить личность погибшего.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 26 мая 2021, 11:23 Источник: сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

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