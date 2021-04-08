Сотни людей вышли на субботник в Подмосковье

В Можайском городском округе Московской области стартовал месячник по благоустройству территории. Субботник "Весна – время перемен" собрал порядка шести сотен неравнодушных жителей, передает сайт "Радио 1". Следующий пройдет уже 10 апреля. Всех желающих администрация пригласила принять участие.
Популярные темы форума
Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
У Натуси порвалась жоопа, кошмар.
Постоянно ем
Звуки для релаксации
Не следуйте инструкциям гипнотизера