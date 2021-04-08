В Дагестане на территории военной части загорелся танк

В Дагестане на территории военной части произошел инцидент. По информации прессы, загорелся танк.
Произошедшее попало в объектив камеры. На опубликованных кадрах слышен звук взрыва, передает Пятый канал. Причины ЧП выясняют эксперты.
В Дагестане на территории военной части произошел инцидент. По информации прессы, загорелся танк.
Произошедшее попало в объектив камеры. На опубликованных кадрах слышен звук взрыва, передает Пятый канал. Причины ЧП выясняют эксперты.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
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