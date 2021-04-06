В Иркутской области два грузовика провалились под лед

Серьезный инцидент произошел в Иркутской области. По информации прессы, на Байкале два грузовых транспортных средства провалились под лед.
К счастью, водителям и пассажирам удалось самостоятельно покинуть машины и спастись. В скором времени спасатели достанут грузовики из-подо льда, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
У УЭФ - а не стоит.
Вы слыхали анекдот?
Похожи на зверей
Выигрыш
русские убивают русских
Какие черты у трусливого человека?
не хочу общаться с соседкой
5 простых фактов о практическая биоэнергетика Описываемые