В Петербурге из воды достали труп женщины

В северной столице местные жители стали свидетелями ужасающего зрелища. Уточняется, что спасатели достали из водоема труп женщины.
На данный момент нет информации о том, носит ли случившееся криминальный характер. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал "360".
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